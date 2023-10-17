В «Спартаке» ожидают возвращения футболистов из сборных в течение двух дней

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что футболисты команды, вызванные в национальные сборные, вернутся в течение двух дней.

«Все сборники вернутся в течение двух дней», — сказал Зеленов «СЭ».

В национальные сборные своих стран из «Спартака» были вызваны Срджан Бабич (Сербия), Тео Бонгонда (ДР Конго), Олег Рябчук (Молдавия), Кристофер Мартинс (Люксембург), Георгий Джикия и Александр Соболев (оба — Россия).

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч красно-белые проведут дома 22 октября с «Пари НН».