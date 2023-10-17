Кержаков ответил на вопрос, был ли ошибкой его отъезд из «Севильи»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, был ли ошибкой его отъезд из «Севильи» спустя год.

— Отъезд из «Севильи» после года игры за нее не был ошибкой? Играли неплохо, «Барселоне» забили и отдали, Кубок УЕФА выиграли.

— Стал бы я там когда-нибудь чемпионом? Не знаю. А так после этого выиграл со своим родным клубом три чемпионства. И, надеюсь, расплатился сполна за то, что дал мне «Зенит». И счастлив.