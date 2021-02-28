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Фомин: «Черчесов был на трибуне? Я не знал»

18:37
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что избежал травмы в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«В первом тайме забили два мяча. Контролировали игру. Во второй половине играли от обороны. «Ахмат» дома всегда в давление играет. Главное, что победили.

Как нос? Нормально. Вроде не сломан.

Черчесов был на трибуне? Я не знал», — сказал Фомин в эфире «Матч Премьер».

Ахмат — Динамо

 

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