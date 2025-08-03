«Фламенго» объявил о переходе Карраскаля

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль подписал контракт с «Фламенго», сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Соглашение с 27-летним колумбийцем рассчитано до лета 2029 года. Футболист будет выступать под 15-м номером.

22 июля сообщалось, что «Фламенго» уладил спор с агентами Карраскаля. Сумма сделки должна составить 12 миллионов евро.

Карраскаль выступал за «Динамо» с лета 2023 года, перейдя из ЦСКА. Всего за бело-голубых полузащитник провел 64 матча, в которых забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

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