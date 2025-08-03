Галактионов — о победе над «Пари НН»: «Сами себе устроили нервную концовку»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

— Мы пропустили нелепый гол, первый, который вернул соперника в игру? — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба. — Пиняев забивает третий мяч, может забивать четвертый, и игра спокойно под нашим контролем. Но, опять же, эта серия рикошетов, Морозов — Митрюшкин... Надо играть надежно, не бояться играть просто, не надо принимать какие-то сверхсложные решения. Естественно, соперник окрылен такими моментами. Он пытается сравнять счет, пользуется длинными передачами, навесами в штрафную. Хорошо, что мы с этим справились. Игра в целом проходила под нашим контролем, мы могли спокойно увеличивать счет и доводить его до более крупного, но сами себе устроили такую концовку нервную. Соперник рук не опустил, вернулся в игру, старался переломить ход матча.

— Почему ваш выбор сейчас — это Воробьев, а не Комличенко?

— Воробьев находится в хорошей форме, в хорошем состоянии. Он понимает, как нам атаковать, как нам проводить свои атаки. Стратегически нам в этом плане тоже все понятно, кого выпускать с первых минут, а кого — по ходу матча. Нельзя говорить, что кто-то хуже, а кто-то кого-то превосходит. На сегодняшний день есть хороший уровень готовности Воробьева, который в каждом матче показывает свою состоятельность.

— Три победы подряд, «Локомотив» — единоличный лидер чемпионата. Похоже на начало прошлого сезона. Как вы собираете не допустить спада, который произошел после той осени? И какие у клуба задачи?

— «Локомотив» всегда борется за самые высокие места — что в чемпионате, что в Кубке. Здесь, я думаю, бессмысленно конкретизировать. Ребята сами настроены на то, чтобы увеличивать свои достижения, победы, двигаться вперед. Сейчас нам не надо разбрасываться лозунгами. Надо скромно, спокойной пахать, работать, трудиться для того, чтобы шаг за шагом двигаться к цели. Следующий матч — с московским «Спартаком», дома. Это и дерби, и в других смыслах предстоит тяжелая игра. Сейчас нам надо отдохнуть, восстановиться после тяжёлой недели, на которой было три матча, чтобы все свои «болячки» залечить.

«Локомотив» (9 очков) одержал третью победу на старте и единолично лидирует в РПЛ, «Пари НН» (0) потерпел третье поражение и идет на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице.