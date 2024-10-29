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Сегодня, 19:37

Валерий Непомнящий о судействе матчей РПЛ: «Современных трактовок отдельных эпизодов я вообще не понимаю»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» высказался о проблемах судейства матчей чемпионата страны.

— Будучи тренером, я старался не вмешиваться в работу судей. Во все странах мира решения арбитров вызывают нарекания. Что касается современных трактовок отдельных эпизодов, я их вообще не понимаю! — говорит Непомнящий. — Вникаю, разочаровываюсь, и потом уже больше в это не лезу. Это и рука рукой, наступы — сильные или не очень. В общем, больше не пытаюсь, как говорится, говорится, докопаться, до истины. И живется от этого спокойнее.

После 13 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» с 33 очками. На второй строчке идет «Зенит» (30), а тройку замыкает «Локомотив» (28).

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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