Журналист Фурнье: «Если Челестини оперативно не выправит положение ЦСКА, то отставка может случиться и быстро»

Футбольный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье прокомментировал «СЭ» перспективы Фабио Челестини в ЦСКА.

— Полагаете, что в конце этого сезона Челестини покинет ЦСКА?

— Если Фабио оперативно не выправит положение, то все может случиться и быстро, почему нет? Любой тренер любого из ведущих и больших клубов страны, каким и является ЦСКА, всегда рискует отставкой на фоне затянувшегося кризиса. Желаю Фабио выправить ситуацию, ну, а в случае его появления на рынке свободных тренеров спрос в Швейцарии на него точно будет. Другое дело, чего захочет сам Фабио, тут уж я не знаю.

Контракт 50-летнего швейцарца Челестини с ЦСКА рассчитан до июня 2027 года. Армейцы занимают пятое место в таблице чемпионата России с 36 очками после 21 игры.

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