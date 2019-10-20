Филипп, Шуньич, Нжи, Жоаузинью и Паршивлюк не сыграют с «Краснодаром» из-за травм
18:20
Пять футболистов «Динамо» не могут принять участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Краснодара» из-за травм, сообщает пресс-служба клуба. От повреждений восстанавливаются Максимилиан Филипп, Тони Шуньич, Клинтон Нжи, Жоаузинью и Сергей Паршивлюк.
Игра станет первой для исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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