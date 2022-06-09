Рыбус объявил об уходе из «Локомотива»

Защитник Мацей Рыбус поблагодарил «Локомотив» и всех болельщиков московского клуба.

31 мая «железнодорожники» объявил об уходе 32-летнего поляка по истечении контракта.

«Я хочу сказать огромное спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу и сотрудникам «Локомотива» за проведенные вместе 5 лет и за совместную работу.

За эти годы мы стали чемпионами, два раза выигрывали кубок, выигрывали суперкубок, и я очень благодарен всем, с кем мы смогли этого добиться.

Я с большой теплотой отношусь к клубу и к болельщикам, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за поддержку, еще увидимся", — приводит слова Рыбуса пресс-служба московского клуба.

Защитник перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны. На его счету 3 гола и 12 результативных передач в 136 матчах за «железнодорожников».