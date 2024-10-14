ФИФА отреагировала на решение суда по делу бывшего хавбека «Локомотива» Диарра

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление после решения суда Евросоюза по делу бывшего полузащитника «Локомотива» Лассана Диарра.

В организации заявили, что готовы к диалогу по пересмотру правил трансферного регламента.

«Теперь ФИФА начнет глобальный диалог с ключевыми заинтересованными сторонами. Вместе с ними ФИФА определит, какие выводы необходимо сделать из решения по делу Диарра и какие изменения наиболее целесообразно и уместно внести в статью 17 Регламента по статусу и трансферам игроков (RSTP)», — приводит пресс-служба ФИФА слова директора по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований Гарсии Сильверо.

Диарра выступал за «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Железнодорожники расторгли контракт с полузащитником в одностороннем порядке в 2014-м после того, как тот пропустил тренировочный сбор команды. Палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию московскому клубу по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения, однако сторона француза подала аппеляцию на это решение. Позже Диарра получил предложение присоединиться к «Шарлеруа», но он так и не смог перейти в бельгийский клуб, поскольку ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации.

В начале октября стало известно, что Суд Европейского союза вынес решение по делу Диарра против ФИФА, признав, что ряд трансферных правил международной организации противоречат законам Евросоюза.

Диарра завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом был «ПСЖ». До этого он играл за «Аль-Джазиру» и «Марсель».