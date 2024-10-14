ФИФА отреагировала на решение суда по делу бывшего хавбека «Локомотива» Диарра
Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление после решения суда Евросоюза по делу бывшего полузащитника «Локомотива» Лассана Диарра.
В организации заявили, что готовы к диалогу по пересмотру правил трансферного регламента.
«Теперь ФИФА начнет глобальный диалог с ключевыми заинтересованными сторонами. Вместе с ними ФИФА определит, какие выводы необходимо сделать из решения по делу Диарра и какие изменения наиболее целесообразно и уместно внести в статью 17 Регламента по статусу и трансферам игроков (RSTP)», — приводит пресс-служба ФИФА слова директора по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований Гарсии Сильверо.
Диарра выступал за «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Железнодорожники расторгли контракт с полузащитником в одностороннем порядке в 2014-м после того, как тот пропустил тренировочный сбор команды. Палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию московскому клубу по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения, однако сторона француза подала аппеляцию на это решение. Позже Диарра получил предложение присоединиться к «Шарлеруа», но он так и не смог перейти в бельгийский клуб, поскольку ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации.
В начале октября стало известно, что Суд Европейского союза вынес решение по делу Диарра против ФИФА, признав, что ряд трансферных правил международной организации противоречат законам Евросоюза.
Диарра завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом был «ПСЖ». До этого он играл за «Аль-Джазиру» и «Марсель».
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1
|Краснодар
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|22-5
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2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
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3
|Зенит
|11
|8
|2
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|23-4
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4
|ЦСКА
|11
|6
|2
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|21-7
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5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
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6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
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7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
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8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
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9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
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10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
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11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
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12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
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13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
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14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
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15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
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16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
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Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
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Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
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Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
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Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
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Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
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Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
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Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
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Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
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Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2