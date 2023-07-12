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Сегодня, 13:58

Камоцци считает, что Захарян готов переезжать в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в голландские «Аякс» и «Фейеноорд».

«Захарян может перейти в «Фейеноорд» или «Аякс»? Арсен — сильный игрок. Я надеюсь, что у него получится в Нидерландах. Он готов к тому, чтобы переезжать в Европу, время настало», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

В среду, 12 июля, журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Фейеноорд» может подписать 20-летнего россиянина этим летом.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

Летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-zakharyan-gotov-k-tomu-chtoby-pereezzhat-v-evropu-vremya-nastalo-265464/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
Франко Камоцци
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