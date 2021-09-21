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КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в матче со «Спартаком»

13:00
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с нарушением нападающим ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента чемпионата России.

В матче восьмого тура Тинькофф — РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0). Заболотный забил единственный гол на 82-й минуте встречи. Он забежал на трибуну с болельщиками, чтобы отпраздновать с ними свой гол.

«На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как [нецензурное] скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — цитирует председателя КДК Артура Григорьянца ТАСС.

На 92-й минуте матча Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12464303

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Александр Кравченко все материалы автора

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