КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с нарушением нападающим ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента чемпионата России.

В матче восьмого тура Тинькофф — РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0). Заболотный забил единственный гол на 82-й минуте встречи. Он забежал на трибуну с болельщиками, чтобы отпраздновать с ними свой гол.

«На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как [нецензурное] скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — цитирует председателя КДК Артура Григорьянца ТАСС.

На 92-й минуте матча Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.