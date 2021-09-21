КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в матче со «Спартаком»
13:00
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с нарушением нападающим ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента чемпионата России.
В матче восьмого тура Тинькофф — РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0). Заболотный забил единственный гол на 82-й минуте встречи. Он забежал на трибуну с болельщиками, чтобы отпраздновать с ними свой гол.
«На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как [нецензурное] скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — цитирует председателя КДК Артура Григорьянца ТАСС.
На 92-й минуте матча Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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