Фернанду и Луиз Адриану не улетят в отпуск раньше остальных спартаковцев

Полузащитник "Спартака" Фернанду и форвард Луиз Адриану, дисквалифицированные из-за перебора жёлтых карточек на матч 30-го тура в гостях с "Оренбургом", по информации "СЭ", не полетят с командой на игру, но и не отправятся в отпуск раньше одноклубников.

По решению главного тренера красно-белых Олега Кононова оба бразильца, тренирующиеся всю неделю в Москве с командой, дождутся ее возвращения в столице - и только после итогового собрания с участием всех футболистов смогут одновременно со своими партнерами разъехаться по отпускам. (Игорь Рабинер)