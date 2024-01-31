Деменко: «Почему Амарал и Абаскаль так торопились с трансфером Угальде?»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Сможет ли он заиграть в РПЛ со своими габаритами? Да, он довольно миниатюрный парень, но если есть техника, то и шансы заиграть тоже будут. Впрочем, мне не совсем понятно, зачем «Спартак» зимой покупает игрока за такие деньги? Куда и зачем торопятся Амарал и Абаскаль? И кого и за сколько теперь они собираются подписать следующим? У меня много вопросов по этому трансферу. Команда не будет бороться за чемпионство, в еврокубках наши клубы не выступают, так зачем платить такие большие деньги прямо сейчас за Угальде, про которого, давайте признаемся, в России никто не слышал? Ради борьбы за третье или четвертое место?» — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

29 января «Спартак» объявил о подписании контракта с Угальде. 21-летний костариканец заключил соглашение на 4,5 года.