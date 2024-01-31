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31 января, 06:46

Деменко: «Почему Амарал и Абаскаль так торопились с трансфером Угальде?»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболист Манфред Угальде
Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Сможет ли он заиграть в РПЛ со своими габаритами? Да, он довольно миниатюрный парень, но если есть техника, то и шансы заиграть тоже будут. Впрочем, мне не совсем понятно, зачем «Спартак» зимой покупает игрока за такие деньги? Куда и зачем торопятся Амарал и Абаскаль? И кого и за сколько теперь они собираются подписать следующим? У меня много вопросов по этому трансферу. Команда не будет бороться за чемпионство, в еврокубках наши клубы не выступают, так зачем платить такие большие деньги прямо сейчас за Угальде, про которого, давайте признаемся, в России никто не слышал? Ради борьбы за третье или четвертое место?» — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

29 января «Спартак» объявил о подписании контракта с Угальде. 21-летний костариканец заключил соглашение на 4,5 года.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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 - : -
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 - : -
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