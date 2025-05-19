Аршавин: «Мне пока не предлагали продление, но я рассчитываю остаться в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» заявил, что надеется продолжить работу в клубе.

«Контракт с «Зенитом» истекает в конце июня. Мне пока не предлагали продление. Но у меня есть уверенность, что мой контракт будет продлен. Конечно, я рассчитываю остаться», — сказал «СЭ» Аршавин.

Экс-футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. В январе 2022-го он занял пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».