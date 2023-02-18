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Леандро Фернандес назвал Ротенберга одним из лучших друзей в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Борисом Ротенбергом.

«Борис Ротенберг — один из моих лучших друзей в «Динамо». Разговаривал с ним где-то полгода назад. Знаю, что он сейчас в «Локомотиве». Мы разговаривали о футболе. Мы постоянно общались с ним, не было никаких проблем. Но и о его игровом времени разговор тоже не заходил», — сказал Фернандес «СЭ».

Фернандес выступал за «Динамо» с января 2006 года по июль 2014 года. Аргентинец завершил карьеру в январе 2018 года.

Борис Ротенберг-младший
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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