Фернандес рассказал, что Гинер перестал заходить в раздевалку ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» высказал о президенте клуба Евгении Гинере.

«Президент клуба любит игроков, очень любит бразильцев, он действительно обращается к ним с большой теплотой и любовью, как к собственным детям, — подчеркнул Фернандес. — И я ему очень благодарен за то, как он меня принял, за теплоту. На самом деле, я с ним не так часто встречался. Раньше он любил приходить в раздевалку, общаться с ребятами, но в последнее время что-то перестал к нам заходить. Тем не менее я его очень сильно уважаю, потому что он действительно замечательный человек. По поводу президента могу сказать только одно слово: он — топ».