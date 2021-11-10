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Фернандес рассказал, что Гинер перестал заходить в раздевалку ЦСКА

20:08
Евгений Гинер. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА
Евгений Гинер. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» высказал о президенте клуба Евгении Гинере.

«Президент клуба любит игроков, очень любит бразильцев, он действительно обращается к ним с большой теплотой и любовью, как к собственным детям, — подчеркнул Фернандес. — И я ему очень благодарен за то, как он меня принял, за теплоту. На самом деле, я с ним не так часто встречался. Раньше он любил приходить в раздевалку, общаться с ребятами, но в последнее время что-то перестал к нам заходить. Тем не менее я его очень сильно уважаю, потому что он действительно замечательный человек. По поводу президента могу сказать только одно слово: он — топ».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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