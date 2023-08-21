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Сегодня, 15:34

Федун сомневается, что в Москве назовут улицу в честь Промеса

Алина Савинова
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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о присвоении имен легендарных спартаковцев улицам, которые примыкают к стадиону «Открытие Банк Арена».

— Было голосование на городском портале. Есть много болельщиков «Спартака», которые поддерживают любимый клуб. Они поддержали и наименование улиц. Спасибо им за это, — приводит «РБ Спорт» слова Федуна.

— Вы сами голосовали за спартаковские названия?

— Да.

— Имя кого-то из нынешних футболистов «Спартака» когда-нибудь увековечат?

— Промес — уже легенда. Но думаю, вряд ли его имя так увековечат. Улицу Промеса ждать не стоит.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, в 2021 году он вернулся в московскую команду. Всего 31-летний нидерландский футболист провел 221 игру за красно-белых, забил 109 голов и отдал 55 результативных передач. Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России (сезон-2016/17), обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-fedun-vryad-li-v-moskve-nazovut-ulitsu-v-chest-promesa/
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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