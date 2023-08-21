Федун сомневается, что в Москве назовут улицу в честь Промеса

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о присвоении имен легендарных спартаковцев улицам, которые примыкают к стадиону «Открытие Банк Арена».

— Было голосование на городском портале. Есть много болельщиков «Спартака», которые поддерживают любимый клуб. Они поддержали и наименование улиц. Спасибо им за это, — приводит «РБ Спорт» слова Федуна.

— Вы сами голосовали за спартаковские названия?

— Да.

— Имя кого-то из нынешних футболистов «Спартака» когда-нибудь увековечат?

— Промес — уже легенда. Но думаю, вряд ли его имя так увековечат. Улицу Промеса ждать не стоит.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, в 2021 году он вернулся в московскую команду. Всего 31-летний нидерландский футболист провел 221 игру за красно-белых, забил 109 голов и отдал 55 результативных передач. Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России (сезон-2016/17), обладателем Кубка и Суперкубка страны.