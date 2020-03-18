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Федун согласен на виртуальный матч «Спартака» с польским клубом

12:44
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Игроки «Спартака» ответят согласием на предложение президента польского клуба «Стомил» Войцеха Ковалевски провести товарищеский матч в виртуальный футбол, считает владелец красно-белых Леонид Федун.

— Думаю, команда не будет против сыграть с ними, — цитируют Федуна «РИА Новости». — Пусть ребята играют.

Ранее президент «Стомила» экс-вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски сообщил, что хотел бы провести матч между командами в виртуальный футбол. Также Ковалевски выразил желание сыграть против Федуна.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200318/1568774927.html

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