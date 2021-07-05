Федун: «У Глушакова есть мой телефон, мы общаемся»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Денисом Глушаковым.

— Лично мне удивительно, что Глушакова — капитана чемпионской команды — клуб не поздравляет с днем рождения.

— У него есть мой телефон, мы общаемся. Хотя у меня была на него определенная обида, но это не мешает нам выстраивать нормальные отношения. Эту тему надо пережить и забыть. Он наш ветеран, и через пару лет останется в памяти только как человек, который помог команде стать чемпионом. А поздравлять нужно уже всех.

34-летний полузащитник выступал в составе «Спартака» с 2013 по 2019 год. За это время он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Летом 2019 года футболист покинул команду и продолжил карьеру в «Ахмате». С осени 2020 года Глушаков выступает в «Химках».

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»