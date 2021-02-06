Леонид Федун: «Промес? Мяч на стороне Аякса. Мы сделали предложение»

Владелец «Спартака» Леонид Федун перед началом товарищеского матча против солигорского «Шахтера» ответил на вопрос о ходе переговоров по переходу нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

— Квинси Промес? Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло, — сказал Федун в комментарии «СЭ».

1 февраля директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландского форварда. 4 февраля управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков объяснил, почему задерживается переход Промеса из амстердамской команды.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

(Максим Алланазаров)