Федун: «Ваноли пришел в «Спартак» в тяжелое время, но мы взяли заявленный титул на столетие клуба»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил главного тренера красно-белых Паоло Ваноли за победу в БЕТСИТИ Кубке России.

«Ваноли пришел в очень тяжелое время, было крайне непростое состояние команды. Тем не менее мы на столетие взяли заявленный титул. Спасибо ему за это! Каттани не побоялся поменять теплое и очень удобное место в «ПСЖ» на гигантский челлендж в России и «Спартаке». Им обоим огромное спасибо. Несмотря на давление со стороны посольств, министерств Италии, ребята остались здесь и продолжают работать с нами», — сказал Федун на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В финале Кубка «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

49-летний Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Команда под его руководством заняла 10-е место в чемпионате России-2021/22.