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Сегодня, 19:30

«Факел» в необходимые сроки предоставил РФС все контракты по модернизации стадиона

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Футболисты &amp;quot;Факела&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Факел&quot;

Стадион «Факела» соответствует основному критерию РПЛ по вместимости. При этом у воронежцев есть недочеты, связанные с освещением и системой доступа (так называемой СКУД), которые сейчас устраняются: идет дооснащение уровня освещения до 1400 люкс (в ФНЛ-1 норма — 1200) и установка современной системы допуска и контроля болельщиков (в ФНЛ-1 позволено иметь для арены категорию РФС-2).

Все остальные параметры отвечают регламенту премьер-лиги. Поэтому лицензия выдана с отлагательным сроком по вышеуказанным работам — до старта нового чемпионата России. Клуб предоставил все контракты по данным видам модернизации в сроки, указанные РФС, и действует в соответствии с утвержденным графиком — так же как и ФК «Оренбург».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что воронежцы могут быть не допущены к турниру РПЛ.

В прошедшем розыгрыше Олимп ФНЛ «Факел» набрал 74 очка, занял 2-е место в лиге и напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Рубин – Уфа
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