«Факел» в необходимые сроки предоставил РФС все контракты по модернизации стадиона

Стадион «Факела» соответствует основному критерию РПЛ по вместимости. При этом у воронежцев есть недочеты, связанные с освещением и системой доступа (так называемой СКУД), которые сейчас устраняются: идет дооснащение уровня освещения до 1400 люкс (в ФНЛ-1 норма — 1200) и установка современной системы допуска и контроля болельщиков (в ФНЛ-1 позволено иметь для арены категорию РФС-2).

Все остальные параметры отвечают регламенту премьер-лиги. Поэтому лицензия выдана с отлагательным сроком по вышеуказанным работам — до старта нового чемпионата России. Клуб предоставил все контракты по данным видам модернизации в сроки, указанные РФС, и действует в соответствии с утвержденным графиком — так же как и ФК «Оренбург».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что воронежцы могут быть не допущены к турниру РПЛ.

В прошедшем розыгрыше Олимп ФНЛ «Факел» набрал 74 очка, занял 2-е место в лиге и напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.