Зарема Салихова получила диплом МВА факультета футбола в университете Барселоны

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поблагодарил свою супругу Зарему Салихова за постоянную поддержку.

«Хочу поблагодарить свою супругу, которая меня во всем поддерживала. Мало кто способен похвастаться, что получил диплом MBA. Но вот она недавно получила его в Барселоне. Поздравим ее с этим», — сказал Федун на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

29 мая на арене «Лужники» «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Для «Спартака» трофей стал первым с чемпионского сезона-2016/17, а также первым Кубком России с 2003 года. В завершившемся сезоне РПЛ красно-белые финишировали на десятом месте с 38 очками.