Зеленов — о возвращении Литвинова после травмы: «Сыграет ли он в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние полузащитника Руслана Литвинова.

«Литвинов получил небольшое повреждение, мы надеемся, что он вернется в строй в скором времени.

Сыграет ли в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем", — цитирует Зеленова Sport24.

Литвинов получил травму в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). По итогам дополнительного медицинского обследования у него выявили незначительное мышечное повреждение.