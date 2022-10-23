Зеленов — о возвращении Литвинова после травмы: «Сыграет ли он в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние полузащитника Руслана Литвинова.
«Литвинов получил небольшое повреждение, мы надеемся, что он вернется в строй в скором времени.
Сыграет ли в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем", — цитирует Зеленова Sport24.
Литвинов получил травму в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). По итогам дополнительного медицинского обследования у него выявили незначительное мышечное повреждение.
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|
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|3
|0
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|33
|
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|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
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|13
|6
|2
|5
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|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
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|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
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|13
|4
|1
|8
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|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
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30 тур
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2
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