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Зеленов — о возвращении Литвинова после травмы: «Сыграет ли он в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем»

Алина Савинова
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние полузащитника Руслана Литвинова.

«Литвинов получил небольшое повреждение, мы надеемся, что он вернется в строй в скором времени.

Сыграет ли в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем", — цитирует Зеленова Sport24.

Литвинов получил травму в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). По итогам дополнительного медицинского обследования у него выявили незначительное мышечное повреждение.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-23-zelenov-litvinov-poluchil-nebolshoye-povrezhdeniye-nadeyemsya-chto-on-vernetsya-v-stroy-v-skorom-vremeni
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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