Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с избиением главы департамента по связам с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

«Хочу пожелать скорейшего выздоровления Фетисову! Ситуация нетривиальная. С другой стороны, «Спартак» себя довольно дерзко ведет в социальных сетях. Здесь нужно быть интеллигентными и осторожными. Связано ли это с избиением? Я не знаю, я не милиционер. В теории все возможно», — сказал Губерниев «СЭ».

10 мая «СЭ» стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Позже управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба.

(Владимир Пушкарев)