Федотов ждет появления нового защитника в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о планах команды на трансферномы рынке.
«Трансферы? Нам нужны защитники. Я бы настаивал на двух. У нас есть неприкрытая позиция правого латерального.
С права, к сожалению, кроме Кирилла Набакина, никого нет. Но Кирилл занимает центрального защитника», — сказал Федотов.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в шести турах.
В следующем туре ЦСКА встретится на выезде с «Ростовом» 28 августа.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
2
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
3
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
4
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
5
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|1 : 1
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|0 : 1
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|0 : 3
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 0
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|4 : 2
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
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