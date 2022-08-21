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Сегодня, 17:40

Федотов ждет появления нового защитника в ЦСКА

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о планах команды на трансферномы рынке.

«Трансферы? Нам нужны защитники. Я бы настаивал на двух. У нас есть неприкрытая позиция правого латерального.

С права, к сожалению, кроме Кирилла Набакина, никого нет. Но Кирилл занимает центрального защитника», — сказал Федотов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в шести турах.

В следующем туре ЦСКА встретится на выезде с «Ростовом» 28 августа.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 0
Торпедо М 0
Перерыв

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
2
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
3
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
4
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
5
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
6
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
Результаты / календарь
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 1 : 1
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 0 : 1
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 0 : 3
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 1 : 0
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 4 : 2
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Квинси Промес

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 6
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Николай Комличенко

Ростов

 5
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Ростов

 4
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Сочи

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И К Ж
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Марк Мампасси

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Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
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