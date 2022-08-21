Федотов ждет появления нового защитника в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о планах команды на трансферномы рынке.

«Трансферы? Нам нужны защитники. Я бы настаивал на двух. У нас есть неприкрытая позиция правого латерального.

С права, к сожалению, кроме Кирилла Набакина, никого нет. Но Кирилл занимает центрального защитника», — сказал Федотов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в шести турах.

В следующем туре ЦСКА встретится на выезде с «Ростовом» 28 августа.