Федотов: «Базель» хочет вернут Чалова? Без Федора нам никуда»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о перспективах форварда Федора Чалова в московском клубе. Ранее футболист вернулся из аренды из «Базеля».

«Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочный процесс в Швейцарии и у нас похож. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует.

«Базель» хочет его вернуть? Без Федора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с Федей ежедневный анализ. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Тренер также рассказал, что в клубе уделяют особое внимание психологическому состоянию игроков.

«В вопросе Чалова может мешать гипернастрой, огромное желание забить. Может, стоит поменять установку, быть более спокойным, уравновешенным. Форвард забивает голы, только когда хладнокровен», — добавил Федотов.