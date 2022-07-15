Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:58

Федотов: «Базель» хочет вернут Чалова? Без Федора нам никуда»

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о важности Чалова для ЦСКА
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о перспективах форварда Федора Чалова в московском клубе. Ранее футболист вернулся из аренды из «Базеля».

«Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочный процесс в Швейцарии и у нас похож. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует.

«Базель» хочет его вернуть? Без Федора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с Федей ежедневный анализ. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Тренер также рассказал, что в клубе уделяют особое внимание психологическому состоянию игроков.

«В вопросе Чалова может мешать гипернастрой, огромное желание забить. Может, стоит поменять установку, быть более спокойным, уравновешенным. Форвард забивает голы, только когда хладнокровен», — добавил Федотов.

В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах за «Базель» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4756113-fedotov-chalov-v-bazele-cska-bez-fyodora-nikuda-on-nam-ochen-nuzhen.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
«Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
РПЛ: «Химки» — «Зенит», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи 1-го тура
Гоцук сообщил, что «Нижний Новгород» попробует улучшить результат прошлого сезона
Игнатьев дал прогноз на матч «Спартака» против «Ахмата»
Живоглядов о подробностях тяжелой травмы Жемалетдинова: «Рухнул на газон с таким треском!»
Живоглядов о целях «Локо»: «Верим, что поборемся за чемпионство»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гоцук сообщил, что «Нижний Новгород» попробует улучшить результат прошлого сезона

РПЛ: «Химки» — «Зенит», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи 1-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости