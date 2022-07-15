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Сегодня, 10:16

Агент Кутепова об уходе Каттани: «Спартак» потерял человека, который действительно знает футбол»

Сергей Разин
корреспондент
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Дамиано Драго, агент защитника «Торпедо» Ильи Кутепова, поделился мнением об уходе Луки Каттани с порста спортивного директора «Спартака».

«Могу только сказать, что «Спартак» потерял человека, который действительно знает футбол. Каттани делал все возможное, чтобы помочь клубу. Его уход — серьезная потеря, у него не было времени привить свой метод работы. Я не знаю причин его решения и не люблю осуждать других.

Я желаю «Спартаку» найти правильный баланс, потому что непросто развивать стратегию, когда менеджмент меняется так часто. Но мы говорим о самом популярном клубе в России, и я желаю удачи Луке, «Спартаку» и их новому спортивному директору Реброву, надеюсь, он поможет клубу получить важные трофеи.

Каттани проделал отличную работу, продав Айртона вместо того, чтобы потерять деньги. Лука осуществил трансфер Жиго за 500 тысяч евро, и при этом игрок остался в команде до конца сезона. Также можно отметить и продажу Понсе», — приводит слова Драго «РБ Спорт».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kutepova-ob-uhode-kattani-neprosto-razvivat-strategiyu-kogda-menedzhment-menyaetsya-tak-chasto/
Илья Кутепов
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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