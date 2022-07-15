Агент Кутепова об уходе Каттани: «Спартак» потерял человека, который действительно знает футбол»
Дамиано Драго, агент защитника «Торпедо» Ильи Кутепова, поделился мнением об уходе Луки Каттани с порста спортивного директора «Спартака».
«Могу только сказать, что «Спартак» потерял человека, который действительно знает футбол. Каттани делал все возможное, чтобы помочь клубу. Его уход — серьезная потеря, у него не было времени привить свой метод работы. Я не знаю причин его решения и не люблю осуждать других.
Я желаю «Спартаку» найти правильный баланс, потому что непросто развивать стратегию, когда менеджмент меняется так часто. Но мы говорим о самом популярном клубе в России, и я желаю удачи Луке, «Спартаку» и их новому спортивному директору Реброву, надеюсь, он поможет клубу получить важные трофеи.
Каттани проделал отличную работу, продав Айртона вместо того, чтобы потерять деньги. Лука осуществил трансфер Жиго за 500 тысяч евро, и при этом игрок остался в команде до конца сезона. Также можно отметить и продажу Понсе», — приводит слова Драго «РБ Спорт».
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -