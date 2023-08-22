Федотов рассказал, кто из игроков помог ему после перехода в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову охарактеризовал год с момента подписания контракта с армейцами.

«Год был очень насыщенный, очень интересный. Нам удалось завоевать первый трофей, серебряные медали. Мы всегда скажем, что хочется чего-то большего, но в тех условиях, как это все развивалось — нужно признать, что год был достаточно удачный.

Сразу после первой тренировки стало понятно, что у нас здесь есть много единомышленников. Наверное, в этом отношении нам хорошую помощь оказал Антон Заболотный. Он нас очень хорошо знал и те требования, которые были предъявлены и тот объем работы на первых сборах — ребята сразу включились», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством армейцы выиграли Кубок России и стали серебряными призерами РПЛ в сезоне-2022/23.