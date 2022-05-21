«Рубин» — «Уфа»: видеообзор матча 30-го тура РПЛ

«Рубин» на своем поле проиграл «Уфе» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Виталий Лисакович (с пенальти), у гостей забили Владислав Камилов и Дилан Ортис.

На 90+13-й минуте игры Лисакович не забил еще один пенальти. Форвард попал в штангу.

Из-за поражения «Рубин» опустился на 15-е место в таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ напрямую. «Уфа» стала 14-й по итогам сезона и проведет стыковые матчи за право выступать в премьер-лиге против «Оренбурга», занявшего 3-ю строчку в ФНЛ.