Федотов оценил перспективы Пруцева в «Спартаке» и предположил, почему «Сочи» не смог выкупить у «Зенита» Прохина

Во второй части большого интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» оценил перспективы новичка «Спартака» Данила Пруцева, в прошлом сезоне выступавшего за южан, и предположил, почему «Сочи» не смог выкупить у «Зенита» ныне основного защитника «барсов» Данилы Прохина. Тот в этом году арендован у «Ростова».

— В «Спартак» переходит полузащитник Данил Пруцев, который у вас играл немного. В чем его сильные и слабые стороны, прибавил ли он в Самаре и пригодится ли красно-белым?

— Да, игровой практики у Данила в «Сочи» было мало, но и работоспособность, и техническая оснащенность у него потрясающие. На его позиции играли зрелые футболисты, и мы приняли решение, что для развития игрока будет правильнее его отпустить. А дальше сыграло роль то, что он попал в руки к знакомому специалисту (Игорю Осинькину), который ему полностью доверяет. Как он заиграет в «Спартаке», зависит от его тренеров.

— Здорово прибавил в этом сезоне Данила Прохин. 20-летний защитник — твердый игрок вашей основы.

— Он командный игрок, который неплохо распоряжается мячом и может поддержать атаку. В оборонительных действиях есть над чем работать, пробелов пока много, нужно расти. Тогда есть возможность вырасти в очень хорошего футболиста РПЛ.

— Вас иногда упрекают в том, что не особо любите работать с молодыми игроками. История с Прохиным — опровержение этого клише или исключение из правила?

— Насчет работы с молодыми — это какой-то стереотип. Где нам было взять молодых в «Оренбурге»? В «Сочи» мы в сегодняшних реалиях постоянно привлекаем к тренировкам игроков молодежной команды. Но разрыв в уровне настолько велик, что пока нам не удается задействовать молодежь в играх основы. А еще молодые футболисты теперь стоят очень серьезных денег, что тоже ограничивает наши возможности в этом плане.

По моему убеждению, очень многие проблемы нашего взрослого футбола идут из детского, где тренер на бровке требует в первую очередь результат. А маленький игрок не должен бояться ошибок. Потому что этот страх переходит с ним на новый уровень и никуда уже не исчезает.

— В прошлом году Прохина вам арендовал «Зенит», в этом — «Ростов». Почему «Сочи» не смог полноценно его подписать? Неужели у вашего клуба возможности меньше, чем у нынешнего «Ростова»?

— Здесь надо спрашивать у сторон, которые участвовали в переговорном процессе. Видимо, были взаимные договоренности при оформлении трансфера Чистякова из «Ростова» в «Зенит». Но это мое личное мнение".

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