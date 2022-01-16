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Федотов оценил перспективы Пруцева в «Спартаке» и предположил, почему «Сочи» не смог выкупить у «Зенита» Прохина

Игорь Рабинер
Обозреватель

Во второй части большого интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» оценил перспективы новичка «Спартака» Данила Пруцева, в прошлом сезоне выступавшего за южан, и предположил, почему «Сочи» не смог выкупить у «Зенита» ныне основного защитника «барсов» Данилы Прохина. Тот в этом году арендован у «Ростова».

— В «Спартак» переходит полузащитник Данил Пруцев, который у вас играл немного. В чем его сильные и слабые стороны, прибавил ли он в Самаре и пригодится ли красно-белым?

— Да, игровой практики у Данила в «Сочи» было мало, но и работоспособность, и техническая оснащенность у него потрясающие. На его позиции играли зрелые футболисты, и мы приняли решение, что для развития игрока будет правильнее его отпустить. А дальше сыграло роль то, что он попал в руки к знакомому специалисту (Игорю Осинькину), который ему полностью доверяет. Как он заиграет в «Спартаке», зависит от его тренеров.

— Здорово прибавил в этом сезоне Данила Прохин. 20-летний защитник — твердый игрок вашей основы.

— Он командный игрок, который неплохо распоряжается мячом и может поддержать атаку. В оборонительных действиях есть над чем работать, пробелов пока много, нужно расти. Тогда есть возможность вырасти в очень хорошего футболиста РПЛ.

— Вас иногда упрекают в том, что не особо любите работать с молодыми игроками. История с Прохиным — опровержение этого клише или исключение из правила?

— Насчет работы с молодыми — это какой-то стереотип. Где нам было взять молодых в «Оренбурге»? В «Сочи» мы в сегодняшних реалиях постоянно привлекаем к тренировкам игроков молодежной команды. Но разрыв в уровне настолько велик, что пока нам не удается задействовать молодежь в играх основы. А еще молодые футболисты теперь стоят очень серьезных денег, что тоже ограничивает наши возможности в этом плане.

По моему убеждению, очень многие проблемы нашего взрослого футбола идут из детского, где тренер на бровке требует в первую очередь результат. А маленький игрок не должен бояться ошибок. Потому что этот страх переходит с ним на новый уровень и никуда уже не исчезает.

— В прошлом году Прохина вам арендовал «Зенит», в этом — «Ростов». Почему «Сочи» не смог полноценно его подписать? Неужели у вашего клуба возможности меньше, чем у нынешнего «Ростова»?

— Здесь надо спрашивать у сторон, которые участвовали в переговорном процессе. Видимо, были взаимные договоренности при оформлении трансфера Чистякова из «Ростова» в «Зенит». Но это мое личное мнение".

Полностью интервью Владимира Федотова читайте здесь

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
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20%

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17%

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27%

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ТМ 3.0

18%

1.44

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1.62
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Данила Прохин
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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