Федотов оценил перспективы Пруцева в «Спартаке» и предположил, почему «Сочи» не смог выкупить у «Зенита» Прохина
Во второй части большого интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» оценил перспективы новичка «Спартака» Данила Пруцева, в прошлом сезоне выступавшего за южан, и предположил, почему «Сочи» не смог выкупить у «Зенита» ныне основного защитника «барсов» Данилы Прохина. Тот в этом году арендован у «Ростова».
— В «Спартак» переходит полузащитник Данил Пруцев, который у вас играл немного. В чем его сильные и слабые стороны, прибавил ли он в Самаре и пригодится ли красно-белым?
— Да, игровой практики у Данила в «Сочи» было мало, но и работоспособность, и техническая оснащенность у него потрясающие. На его позиции играли зрелые футболисты, и мы приняли решение, что для развития игрока будет правильнее его отпустить. А дальше сыграло роль то, что он попал в руки к знакомому специалисту (Игорю Осинькину), который ему полностью доверяет. Как он заиграет в «Спартаке», зависит от его тренеров.
— Здорово прибавил в этом сезоне Данила Прохин. 20-летний защитник — твердый игрок вашей основы.
— Он командный игрок, который неплохо распоряжается мячом и может поддержать атаку. В оборонительных действиях есть над чем работать, пробелов пока много, нужно расти. Тогда есть возможность вырасти в очень хорошего футболиста РПЛ.
— Вас иногда упрекают в том, что не особо любите работать с молодыми игроками. История с Прохиным — опровержение этого клише или исключение из правила?
— Насчет работы с молодыми — это какой-то стереотип. Где нам было взять молодых в «Оренбурге»? В «Сочи» мы в сегодняшних реалиях постоянно привлекаем к тренировкам игроков молодежной команды. Но разрыв в уровне настолько велик, что пока нам не удается задействовать молодежь в играх основы. А еще молодые футболисты теперь стоят очень серьезных денег, что тоже ограничивает наши возможности в этом плане.
По моему убеждению, очень многие проблемы нашего взрослого футбола идут из детского, где тренер на бровке требует в первую очередь результат. А маленький игрок не должен бояться ошибок. Потому что этот страх переходит с ним на новый уровень и никуда уже не исчезает.
— В прошлом году Прохина вам арендовал «Зенит», в этом — «Ростов». Почему «Сочи» не смог полноценно его подписать? Неужели у вашего клуба возможности меньше, чем у нынешнего «Ростова»?
— Здесь надо спрашивать у сторон, которые участвовали в переговорном процессе. Видимо, были взаимные договоренности при оформлении трансфера Чистякова из «Ростова» в «Зенит». Но это мое личное мнение".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7