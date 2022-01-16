Федотов объяснил, почему регулярно обыгрывает «Спартак», и пожелал удачи Тедеско в «Лейпциге»

Во второй части большого интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» объяснил, почему его команда регулярно обыгрывает «Спартак», и пожелал удачи бывшему главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско в «Лейпциге».

— «Спартак» — это вообще ваш клиент. Вы выиграли у него в «Сочи» четыре матча из пяти при одной ничьей да и в «Оренбурге» побеждали не раз. Почему так получается? — вопрос Федотову.

— Наверное, везет. Вот буквально сегодня читал какую-то публикацию, попалось на глаза: «Спартак» — народная команда, против нее все настраиваются на триста процентов. В этом есть доля истины. Даже играя в гостях, спартаковцы имеют перевес болельщиков. Так было, когда я работал в «Оренбурге», так же и в «Сочи». Но, как сказал наш тренер вратарей Дмитрий Бородин, «это наш Колизей!». Все эти вещи дают дополнительную мотивацию, настраивать команду не нужно. Она сама мобилизуется и показывает максимум.

— Человек, которому Бородин сказал про «наш Колизей», недавно возглавил «Лейпциг». Вы болеете за или против Доменико Тедеско?

— У меня никогда не было никакой агрессии ни к одному тренеру. Со всеми хорошие, приятельские отношения, в том числе и с Тедеско. Да, бывают эмоциональные ситуации, но и в них никто никого не оскорблял и не унижал. Матчи со «Спартаком» всегда отличаются от других, да и сам Тедеско во встречах с «Сочи» был эмоционален. Негативно я к этому никогда не относился. Наоборот, пожелаю Доменико успехов. Не сомневаюсь, что и он сделает то же самое по отношению к нашей команде.

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