Федотов: «Обидно, что не взяли три очка. «Сочи» был острее ЦСКА»
16:15
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:1).
— Мы использовали вещи, которые запланировали, — сказал в эфире «Матч Премьер» Федотов. — Очень обидно, у нас было больше остроты и голевых моментов. Жаль, что не забрали сегодня три очка.
— Во втором тайме Заболотный мог забивать несколько раз...
- Опять остается только восхищаться мастерством Игоря Акинфеева. Какой он мяч достал — уму непостижимо! Вспоминаю матч «Оренбурга», когда Деспотович так же расстреливал Акинфеева в упор, но он успел вытащить мяч из-под перекладины и спас для своей команды победу. В том, что мы не взяли три очка, во многом его заслуга.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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