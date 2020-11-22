Федотов: «Обидно, что не взяли три очка. «Сочи» был острее ЦСКА»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Мы использовали вещи, которые запланировали, — сказал в эфире «Матч Премьер» Федотов. — Очень обидно, у нас было больше остроты и голевых моментов. Жаль, что не забрали сегодня три очка.

— Во втором тайме Заболотный мог забивать несколько раз...

­- Опять остается только восхищаться мастерством Игоря Акинфеева. Какой он мяч достал — уму непостижимо! Вспоминаю матч «Оренбурга», когда Деспотович так же расстреливал Акинфеева в упор, но он успел вытащить мяч из-под перекладины и спас для своей команды победу. В том, что мы не взяли три очка, во многом его заслуга.