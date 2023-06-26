Федотов не возражал бы выпить по бокалу вина с Абаскалем
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал, что не возражал бы выпить по бокалу вина с коллегой из «Спартака» Гильермо Абаскалем.
— Как относитесь к Абаскалю теперь?
— Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры, и просто каждый защищает свою команду. Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и другого не дано. И думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.
— Выпили бы с ним по бокалу испанского вина, пообщались бы о профессии?
— Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было бы, — сказал Федотов «СЭ».
В матче первого круга сезона-2022/23 ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). В ходе встречи между Федотовым и Абаскалем случился конфликт, который закончился для обоих специалистов дисквалификацией на следующий матч РПЛ.
Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».
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