Источник: Главчич и Долгов покинули «Химки»
Полузащитник Неманья Главчич и форвард Александр Долгов покинули «Химки». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, Долгов, скорее всего, продолжит свою карьеру в РПЛ. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Пари НН».
В минувшем сезоне 26-летний Главчич провел 17 матчей в чемпионате России за подмосковную команду, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На счету 24-летнего Долгова 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 25 матчах.
По итогам сезона-2022/23 «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 30 играх, и вылетели в первую лигу.
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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