Федотов не сомневается, что «Динамо» поднимется

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Динамо» в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

— Победа была очень сложной, — сказал Федотов в эфире канала «Матч Премьер». — Серьезно готовились. Понимали, что у «Динамо» классные футболисты. Они создают много моментов. Опасный соперник. После 30-й минуты подсели и позволили сопернику создать моменты. Вратарь выручил, надо признаться. Это важная и ценная победа. Не сомневаюсь, что «Динамо» поднимется. Оно играет в хороший футбол. Но пока не везет с результатом.

Мы не пропустили — это вдвойне приятно. Были эпизоды, но вратарь сыграл отлично. В предыдущих матчах мы теряли преимущество. После нашего гола было проще. Появились зоны у «Динамо», потому что ему пришлось отыгрываться. Не реализовали много моментов.

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