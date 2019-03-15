Федор Смолов: "Мораль нельзя купить за деньги"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе ответил на 50 вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на нее.​

19. Чему бы ты хотел научиться?

– Играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Например, фортепиано.

20. Что нельзя купить за деньги?

– Мораль.

21. Человек, который сильнее всего впечатлил тебя при встрече?

– Сулейман Керимов. Меня поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.

22. Историческая личность, с которой ты бы хотел поужинать?

– Петр I. Пообщались бы с ним про "окно в Европу".

23. Событие в истории человечества, которое ты бы предотвратил?

– Как бы это банально ни звучало – но я бы предотвратил все войны. В них погибают ни в чем не повинные люди, не имеющие отношения к конфликту.

24. Три вещи, которые должен сделать мужчина в своей жизни?

– Это все настолько относительно и индивидуально… Никто ничего никому не должен! Но если так размышлять… Мужчина должен брать ответственность за свою семью и окружение. Должен любить и заботиться. Быть опорой.