Федор Смолов: «Лучше год без секса. Год без голов у меня был»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину рассказал о своей безголевой серии, когда вернулся в РПЛ после аренды в «Фейеноорде».

— Когда ты вернулся из Голландии, ты не забивал 44 матча в РПЛ. Было много мемов.

— Да не может быть! А приколов было много, очень запомнился мем, где в сборной России стоим я, Дзюба и Кокорин. И на лбу было, кто о чем думает. У меня была обезьяна из «Симпсонов».

— Год без голов или год без секса? Лучше год без секса. Год без голов у меня был, — сказал Смолов.

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.