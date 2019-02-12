Федор Кудряшов: "У "Рубина" были финансовые обязательства, которые не в полной мере выполнялись"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" рассказал, почему был расторгнут контракт с "Рубином". После этого он подписал договор с турецким "Истанбулом ББ".

– По прекращению трудовых отношений скажу коротко – у клуба были финансовые обязательства, которые не в полной мере выполнялись, поэтому вместе с руководством казанцев решили прекратить сотрудничество, – отметил Кудряшов. – Что касается переезда в Турцию, то мне хотелось попробовать себя в новом чемпионате, новой стране. Для меня это вызов. И, кажется, это интересный опыт.

– Как расстались с Курбаном Бердыевым?

– Мы пока не разговаривали. По телефону не хочется – только при личной встрече. Надеюсь, она состоится. (Сергей Егоров)

Полное интервью Кудряшова