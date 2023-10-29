Кудряшов уверен, что «Факел» не вылетит из РПЛ: «Не обращаем внимание на комментарии критиков»

Защитник «Факела» Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» оценил шансы воронежцев остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Факелу» предрекают вылет? Мы не обращаем на это внимание. Это не задевает. У нас есть задачи, которые мы пытаемся решить, не обращая внимания на комментарии критиков. Уверенность, что «Факел» останется в РПЛ есть. Как без нее?" — сказал Кудряшов «СЭ».

«Факел» (15 очков) после победы над «Спартаком» (2:0) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.