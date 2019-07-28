Федор Чалов: "Пенальти был, но если бы не ВАР, судья его бы не поставил"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча третьего тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:0) оценил судейство и состояние армейцев в начале сезона-2019/20.

– Мы отдали очень много сил, – сказал Чалов журналистам. – Но сейчас одна игра в неделю, и играть можно только так. Считаю, что сегодня победили заслуженно. Очень высокий темп в первом тайме, много прессинговали. Из-за этого во втором немного подсели. Какие-то моменты у "Локомотива" моменты начали появляться. С каждой игрой все лучше и лучше себя чувствуем. После первой игры в сезоне все поняли, что легко не получится, и гораздо ответственнее стали относиться.

– Пенальти на вас был, все верно?

– Там был контакт, было касание. Так что пенальти – да, был. Но если бы не было ВАР, то судья бы его не поставил.

– В целом ваше отношение к ВАР?

– Получается, в таких спорных моментах решения будут правильнее и честнее. Но в эпизоде с Живоглядовым и игрой рукой ритм сильно теряется, мы потеряли минут пять. Градус игры падует, и очень тяжело его поддерживать.

– Удивились, что там не было пенальти?

– Да нет, мы все новые правила уже разобрали. Мы знали, что касание было неумышленным: играл рукой, попало в руку. Спорный момент, конечно, но правила есть правила.

– В целом есть вопросы по судейству?

– Сложный вопрос. Самое главное, что мы сегодня победили и забрали три очка дома.

– Как вам "Локомотив"?

– Это непростой соперник для нас, очень тяжелые игры с ними. Но сегодня удача на нашей стороне была.

– Почему вернулись на 3-4-3, хотя наигрывали в межсезонье схему с четырьмя защитниками?

– Это вопрос скорее к Виктору Михайловичу. Но если смотреть по результату, нам эта схема ближе. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020