Федор Чалов: "Лига чемпионов? Мы уже не говорим об этом"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал решающий момент матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0). Чалов забил единственный гол в матче с пенальти и вышел в лидеры среди бомбардиров РПЛ.

– Думаете еще о Лиге чемпионов?

– Мы об этом уже не говорим. Все понимают, что осталось две игры, нужно просто порадовать своих болельщиков.

– Матчи конкурентов смотреть будете?

– Если получится, почему нет? Я всегда смотрю игры наших конкурентов. Но ни за кого не болею. Самое главное – отталкиваться от своей игры.

– Есть что ответить Рахимову, который сказал, что пенальти не было?

– Я еще не смотрел повтор. Но по ощущениям могу сказать, что точно был. И еще когда входил в раздевалку те, кто видел повтор, сказали, что пенальти был стопроцентным.

– Вы сразу мяч схватили, побежали бить.

– На доске моя фамилия была написана. Так что...

– Что вам Газзаев сказал перед матчем?

– Ничего особенно. Просто пожелал удачи, вот и все. Коротко.

– У вас был момент с Влашичем, когда вы не поняли друг друга, и Влашич вам что-то на повышенных тонах объяснял. Помните?

– Да, конечно помню. Сейчас пропало взаимопонимание, которое было до этого. Все это возвращается через победы. (Александр Рогулев)

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