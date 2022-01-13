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Сегодня, 13:35

Источник: Жиго в течение недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»

Роман Шишов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в течение недели станет игроком турецкого «Трабзонспора», информирует Aksam. Как отмечается, 28-летний француз дал согласие на переход и ему осталось уладить последние детали.

Контракт Жиго истекает в конце этого сезона, и он уже якобы уведомил клуб, что не будет его продлевать.

Ранее сообщалось, что на Жиго также претендуют «Лион», «Марсель», «Рома», а также «Тигрес».

Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018 года за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
ФК Трабзонспор
5
4
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