Источник: Жиго в течение недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в течение недели станет игроком турецкого «Трабзонспора», информирует Aksam. Как отмечается, 28-летний француз дал согласие на переход и ему осталось уладить последние детали.

Контракт Жиго истекает в конце этого сезона, и он уже якобы уведомил клуб, что не будет его продлевать.

Ранее сообщалось, что на Жиго также претендуют «Лион», «Марсель», «Рома», а также «Тигрес».

Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018 года за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.