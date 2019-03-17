FARE: "Высказывание Погребняка имеет расистский подтекст. За это предусмотрена дисквалификация"

Павел Клименко, директор по развитию в Восточной Европе организации FARE ("Футбол против расизма"), прокомментировал "СЭ" высказывание нападающего "Урала" Павла Погребняка. 35-летний форвард назвал смешным выступление темнокожих футболистов за сборную России и добавил, что не понимает, зачем нападающий "Краснодара" Ари получил российский паспорт.

– Высказывание Павла Погребняка, безусловно, имеет расистский подтекст, – подчеркнул Клименко. – Можно иметь разные мнения о натурализации, но говорить об этом с точки зрения цвета кожи недопустимо. Подобные высказывания усиливают и без того устойчивые барьеры и стереотипы, с которыми сталкиваются темнокожие игроки, в том числе россияне. Если игроки и тренеры считают "смешной" возможность выступления темнокожих россиян за сборную, то это несомненно дискриминация. Это не просто слова – подобные мнения влияют на выбор игроков тренерами, селекцию, и по сути препятствуют карьерным возможностям. Не нужно этого недооценивать. FARE поддерживает быструю реакцию офицера по борьбе с дискриминацией РФС. В дисциплинарных правилах УЕФА и ФИФА за расистские высказывания или действия для игроков и тренеров предусмотрена дисквалификация на несколько матчей. РФС сделает правильно, если пошлет четкий сигнал о том, что цвет кожи никогда не должен быть фактором при выборе игроков.

– Не считаете ли вы, что Погребняк просто был неаккуратен в высказываниях?

– На таком уровне это не оправдание. Он игрок высшей лиги, на него равняются многие. (Гоша Чернов)