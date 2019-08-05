Фанаты "Зенита" приветствуют Малкома. Видео

В англоязычном Twitter "Зенита" появилось видео, как новичок клуба Малком аплодировал фанатам после дебюта в матче 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).
– Только любовь для Малкома и нашей команды, – подписано видео.
Only 💙 for Malcom and the team pic.twitter.com/kjbQNg35a8— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019
Ранее издание The Sun и другие иностранные СМИ растиражировали сообщение, что во время игры на фанатском секторе "Зенита" появился баннер, который носит расистские намеки в отношении Малкома.
Малком перешел в "Зенит" на минувшей неделе. Бразилец подписал контракт с петербургским клубом на 5 лет. При этом "Барселона" назвала сумму сделки: 40 миллионов евро плюс еще 5 в качестве возможных бонусов.
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг конфликт фанатов с Малкомом
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