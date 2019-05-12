Фанаты "Зенита" попросили Семака дать шанс Джорджевичу. Баннер на матче с ЦСКА

Во время игры 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА на стадионе "Санкт-Петербург" болельщики сине-бело-голубых посвятили один из баннеров черногорскому форварду Луке Джорджевичу. 24-летний футболист второй сезон проводит в тульском "Арсенале" на правах аренды, а всего после перехода в невский клуб в 2012-м пять раз уезжал в другие команды.

"Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил", – такое обращение к главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку появилось на фанатском вираже.

"Зенит" проводит матч с ЦСКА в статусе нового чемпиона России. Победу в турнире невский клуб оформил в субботу, 4 мая, после гостевой ничьей с "Ахматом" в Грозном (1:1) и поражения ближайшего преследователя, чемпиона-2017/18 "Локомотива" от "Арсенала" в Туле (0:2). Второй гол оружейников в ворота железнодорожников забил Джорджевич. В это воскресенье черногорец присутствует на стадионе "Санкт-Петербург".

Лука Джорджевич: "Надеюсь, еще смогу помочь "Зениту" //

Лука Джорджевич: "Конечно, я хочу играть в "Зените"

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