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Фанаты "Спартака" сжигают шарфы и флаги ЦСКА и "Динамо". Видео

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Болельщики "Спартака" сжигают шарфы и флаги ЦСКА и "Динамо" на матче 22-го тура чемпионата России против красно-синих.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Спартак - ЦСКА

 

 

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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