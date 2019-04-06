Фанаты "Спартака" сжигают шарфы и флаги ЦСКА и "Динамо". Видео

Болельщики "Спартака" сжигают шарфы и флаги ЦСКА и "Динамо" на матче 22-го тура чемпионата России против красно-синих.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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