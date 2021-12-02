Фанаты «Крыльев Советов» поддержат протест болельщиков ЦСКА и покинут трибуны по ходу матча

Объединение фанатов «Крыльев Советов» выступили с заявлением, в котором заявили о поддержке протеста против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит».

«Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА — «Зенит» в прошлом туре.

Мы сами ни раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления 21-го века — снятия маски на трибуне отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.

Мы призываем фанатов «Крыльев Советов» всех времен, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной. Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры. И в-третьих — присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13 минуте 12 секунде.

И, разумеется, далее всех ждем на важнейшей домашней игре с Рубином! Благодарим за понимание и участие!" — говорится в заявлении.

Ранее после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков москвичей.

Матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА состоится 4 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени.