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Президент «Урала» Иванов: «Fan ID отнимает у людей время и желание ходить на футбол»

Президент «Урала» Иванов выступил против введения Fan ID в российском футболе
16:10
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, изменилось ли его позиция по введению Fan ID в российском футболе после инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Моя позиция по Fan ID никак не изменилась, — приводит слова Иванова Sport24. — По-прежнему скептически отношусь к этому нововведению. А почему она должна была измениться? Кучка людей устроила непонятный бардак с файерами, болельщики здесь при чем?»

Президент екатеринбургского клуба считает, что введение FAN ID отнимает у людей желание ходить на футбол.

«Возьмем город Сочи. Люди приехали отдыхать и увидели афишу хорошей игры. Захотели его посетить, а на арену их не пускают — надо подать кучу документов для получения паспорта болельщика. Ну и плюнут они на этот футбол, пойдут пить пиво и загорать на пляже. Так мы и потеряем зрителей», — сказал он.

По мнению Иванова, система FAN ID оправдала себя на чемпионате мира по футболу 2018 года, потому что по ней в России въезжали вместо визы.

«Fan ID отнимает у людей время и желание ходить на футбол. Женщины и дети будут чувствовать себя в безопасности? А кто вам сказал, что после внедрения Fan ID женщины и дети сразу проявят интерес к футболу и пойдут оформлять паспорт болельщика? Очень сомневаюсь в этом. Мое мнение: Fan ID не нужен», — подытожил президент «Урала».

Напомним, что 28 ноября после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-02-prezident-urala-ivanov-fan-id-otnimayet-u-lyudey-vremya-i-zhelaniye-khodit-na-futbol

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Карен Саркисян все материалы автора

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